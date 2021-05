Piemonte: Regione, 40 milioni per l'inclusone lavorativa dei disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 52.241 gli iscritti alle “liste speciali” con una netta prevalenza di invalidi civili (96%): tra le patologie prevalgono i disabili fisici cui seguono le disabilità di tipo psichico e sensoriale. Sul fronte della offerta di lavoro, le aziende che hanno presentato il prospetto, al 31 gennaio 2021, sono state 9.767. La risposta più efficace non poteva che essere, appunto, una progettazione integrata tra politiche economiche sociali e welfare. Il piano sarà finanziato sia con risorse del bilancio regionale sia del prossimo POR FSE 2021-2027, in sinergia con altri strumenti regionali e nazionali dedicati alle politiche di sostegno verso soggetti con disabilità. Il progetto vedrà la sinergia tra Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro attraverso i Centri per l’Impiego che operano sul territorio. L’obiettivo sarà garantire l’accesso, la permanenza e la qualificazione dell’occupazione delle persone con disabilità attraverso interventi mirati all’inserimento o re-inserimento al lavoro, al mantenimento lavorativo, all’inclusione sociale; non mancheranno percorsi orientativi e formativi di raccordo scuola/lavoro e di incentivo oltre che di supporto alle imprese nell’inserimento di persone fragili. Fondamentale sarà la sinergia con il mondo della scuola e dell’università: “Considerata la particolare difficoltà nella fase di transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro – ha sottolineato Elena Chiorino - saranno promossi degli interventi in stretta collaborazione con il mondo della scuola e della formazione, per accompagnare i giovani in questa fase di passaggio. Già a partire dalle classi superiori del 3°, 4° e 5° anno saranno organizzati dei percorsi mirati e personalizzati, sia all’interno degli strumenti di programmazione già esistenti, sia eventualmente attraverso la creazione di nuove misure ad hoc”. (Rpi)