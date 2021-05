Napoli: Sarracino (Pd), primarie utili solo se non si costruisce candidatura unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le primarie sono uno strumento nel momento in cui viene fallito il tentativo di costruire una candidatura unitaria. Ma a Napoli non serve, nei prossimi giorni presenteremo il nostro candidato a sindaco". Così Marco Sarracino, il segretario del Pd a Napoli, intervenuto questa mattina in diretta durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc Targato Italia. "Non entro nelle questioni del movimento 5 stelle - ha sottolineato Sarracino - Il Pd già nello scorso autunno si è dichiarato favorevole all'alleanza con i pentastellati. Il modello funziona, lo abbiamo visto in tanti comuni in cui abbiamo vinto le elezioni. Oggi possiamo dire di avere una coalizione larga e possiamo permetterci di dire che abbiamo le carte in regola per fare bene in una città come Napoli", ha concluso il segretario provinciale. (Ren)