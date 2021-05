Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, 6 imprese sarde su 10 hanno investito nel miglioramento e nella trasformazione digitale per contrastare gli effetti della pandemia. Nel 2019, infatti, le attività produttive isolane che avevano puntato sulle nuove tecnologie erano state il 48,6 per cento mentre nel 2020, con un balzo in avanti del 13,6 per cento, sono state il 62,2 per cento, risultato che consente alla Sardegna di primeggiare nella classifica delle regioni e di colmare una parte del gap digitale di cui soffriva rispetto alla media nazionale. Infatti, l'utilizzo delle nuove tecnologie limita le differenze tra piccole e medio-grandi aziende, contribuisce a sostenere la governance delle imprese manifatturiere a conduzione familiare, agevola il recupero delle aziende dei servizi, più tartassate dal Covid. Lo si apprende dal dossier dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato e rielaborato i dati Istat sulla trasformazione digitale delle imprese isolane. (segue) (Rsc)