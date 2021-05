Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La straordinaria intensificazione delle vendite tramite la Rete traina la distribuzione delle imprese che gestiscono vendite on line con consegne in proprio, quota che passa dal 5,5 per cento pre-emergenza ad un 14,2 per cento (+8,6 punti). Dall'analisi risulta anche come il recupero post crisi sarà più intenso per imprese più coinvolte dalla digital transformation. Infatti, tra le attività sarde, ancora il 47,4 per cento delle imprese presenta un livello di attività simile a quella di pre-emergenza, a fronte di un 50 per cento che opera ancora a regime ridotto e di un 2,6 per cento che ha un'attività sospesa e ne valuta la chiusura. Il recupero dei livelli pre Covid-19, quindi, sarà correlato con il grado di coinvolgimento dell'impresa nella trasformazione digitale. (segue) (Rsc)