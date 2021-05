Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, però, c'è ancora molta strada da fare: solo il 26 per cento delle imprese italiane è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9 per cento, pur conoscendolo, comunque non investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi della manifattura italiana, gli strumenti messi in campo e le grandi opportunità offerte dalle tecnologie non sono (ancora) all'ordine del giorno. "E' proprio nel Pnrr che le imprese avranno l'opportunità di ripartire a rafforzarsi - commentano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - puntando sull'innovazione e sul lavoro con l'inserimento dei giovani, certamente pronti a trasferire questo know-how a tutti gli addetti di qualsiasi filiera produttiva. Tutte queste opportunità potranno essere il miglior investimento e non hanno una durata a tempo rispetto i sostegni". "Proprio la formazione e la competenza - concludono presidente e segretario - si collocano tra gli impegni nodali di questo tempo: trasferire conoscenze per accrescere le competenze digitali degli artigiani per venire incontro alle loro esigenze, prevedendo percorsi di informazione e formazione qualificante sui temi della comunicazione e delle tecnologie digitali". (Rsc)