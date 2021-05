Piemonte: Giornata della fibromialgia, sede Consiglio regionale illuminata di viola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà illuminata di viola, il 12 maggio, la sede istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte. Succederà in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. L’Assemblea legislativa di Palazzo Lascaris aderisce in questo modo e patrocina l’iniziativa dell’Aisif (Associazione italiana sindrome fibromialgica) “Facciamo luce sulla fibromialgia”, che illumina prestigiosi palazzi istituzionali e monumenti distribuiti lungo la Penisola. "Il Covid ha avuto sicuramente un impatto negativo sull'accesso alle cure anche per i pazienti affetti da malattie difficili da diagnosticare come la fibromialgia. Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare l’intera comunità affinché su queste patologie si continui a fare ricerca e prevenzione”, dichiara il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che prosegue sottolineando che “la conoscenza e l’informazione sono azioni essenziali, ed è quindi importante dedicare una giornata a questo tema perché aiuta a diffondere dati, esperienze e a cercare tutte le possibili soluzioni nella ricerca, nell’accesso alle cure e nell’assistenza”. L’evento si pone quindi l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione del paziente fibromialgico, una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, di origine reumatica e che colpisce il corpo e la psiche. (Rpi)