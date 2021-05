© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D’Incà, esprime il sostegno a Virginia Raggi su Twitter. "Ho sempre pensato che il percorso politico e amministrativo di Virginia Raggi alla guida di Roma dovesse continuare. La sua determinazione e il suo coraggio sono una risorsa per la Capitale e per il Movimento 5 stelle. Siamo con te. Avanti Virginia", scrive D'Incà.(Rin)