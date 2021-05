Amministrative: Bellanova, Pd insegue alleanza con M5s, ma alla prova dei fatti non c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà difficile per chi cavalca contro ogni evidenza le teorie del complotto, affibbiare a Matteo Renzi anche la responsabilità sul fallimento dell'alleanza strategica con i 5 Stelle a Roma. Lo scrive su Facebook la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. "La verità è che, come già indicava la foto di Narni - prosegue Bellanova - le alleanze strategiche sono il frutto di comuni visioni sulle cose, i programmi, il futuro delle città e del Paese. Significa un lessico comune, programmi condivisi, sia pure a maglie larghe, riconoscimento reciproco, parziale cessione di sovranità. La politica è questa: i nomi seguono, non precedono. Non credo che il punto siano Roma, Torino, le grandi città. Per due anni - sottolinea Bellanova - il Pd ha inseguito un'alleanza strategica con il Movimento 5 stelle che, alla prova dei fatti, non c'è". (segue) (Rin)