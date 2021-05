Ambiente: Gelmini scrive a sindaci premiati con bandiera blu, viatico per stagione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha scritto una lettera ai sindaci dei 201 Comuni italiani premiati con la "Bandiera Blu 2021", il riconoscimento per la sostenibilità ambientale assegnato ogni anno dalla Foundation fon environmental education. "Non mi sfugge come tale risultato, per la molteplicità dei parametri presi in considerazione dalla giuria - scrive la ministra -, sia il frutto di un impegno continuativo e determinato dell’amministrazione comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità dell’accoglienza. Sono certa che tale meritato 'premio' rappresenterà uno straordinario viatico per la imminente stagione turistica e un forte incoraggiamento per tutti gli operatori economici del suo territorio, provati dalla lunga emergenza pandemica", sottolinea Mariastella Gelmini. (Com)