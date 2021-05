Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi digitali, come newsletter, tutorial, webinar, corsi, che erano forniti dal 7,7 per cento delle imprese, registrano un rafforzamento, con l'introduzione da parte del 13,2 per cento di micro piccole imprese e resi disponibili dopo l'emergenza dal 20,9 per cento delle Mpi. Significativo ampliamento anche degli investimenti tecnologici finalizzati a migliorare la qualità e l'efficacia del sito web - quali Seo, utilizzo di web analytics, paid search, ecc. - che erano presenti prima dell'emergenza nel 10,7 per cento delle micro-piccole imprese, sono divenuti pratica comune per un altro 12,4 per cento, portando al 23,1 per cento la quota di micro e piccole imprese attivate. (segue) (Rsc)