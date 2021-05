Lavoro: Buompane (M5s) su aree di crisi complessa, interpellanza per accelerare riparto fondi a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio, Giuseppe Buompane, rende noto di aver discusso stamattina "un'interpellanza affinché si dia seguito all'attuazione della proroga della Cigs e della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa per tutto il 2021. Con la scorsa legge di Bilancio abbiamo, infatti, stanziato altri 180 milioni di euro per finanziare i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità a beneficio dei lavoratori coinvolti, che attendono i sostegni necessari per andare avanti in questo periodo di grave difficoltà dovuto alla pandemia. Inoltre - prosegue - occorre dare immediata attuazione alla norma, approvata e su cui mi sono fortemente impegnato, che allarga il sostegno al reddito anche ai lavoratori campani, rientranti o meno nelle aree di crisi industriale complessa, e per cui sono stati stanziati ulteriori 23,3 milioni di euro. Queste indennità non sono state erogate dalla Regione Campania, ancora intenta a individuare le modalità di erogazione. E' inaccettabile - conclude - che si perda ancora tempo: senza questi interventi immediati, la situazione rimarrà complicata". (Com)