Piemonte: Regione, 40 milioni per l'inclusone lavorativa dei disabili

- La Regione Piemonte ha stanziato 40 milioni di euro per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. La delibera di giunta, approvata a fine aprile, era stata proposta dall’assessore al lavoro e istruzione, Elena Chiorino. “Un intervento assolutamente necessario: il primo strumento di inclusione per una persona con disabilità è proprio il lavoro – ha sottolineato l’assessore biellese - in Italia il diritto al lavoro delle persone con disabilità, disciplinato dalla L. 68/1999, viene messo in pratica attraverso servizi di collocamento mirato, nel rispetto delle abilità e attitudini delle persone. In un contesto segnato da emergenze sociali costanti e dal perdurare delle difficoltà di un inserimento lavorativo stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate era urgente attivare provvedimenti per sopperire alla contrazione della domanda di lavoro e creare nuove opportunità di occupazione per i target più deboli.”. (segue) (Rpi)