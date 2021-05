Psi: Brunetta, due anni fa moriva De Michelis, storia gli renderà merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da due anni "non c'è più Gianni De Michelis, veneziano come me, socialista come me. Ho grandissima nostalgia della sua curiosità insaziabile, della sua intelligenza mai banale, della sua bontà, della sua cultura brillante. Da lui ho imparato moltissimo: metodo e contenuti. Tenne con coraggio e dignità la schiena dritta e la fronte alta in anni difficili. La storia gli renderà merito su Venezia, sulle politiche del lavoro, sulla politica estera. Poco prima di morire scrisse: 'Il socialismo ha un senso se è liberal socialismo'. Aveva ragione". Lo sottolinea in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Com)