Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie (4)

- L'intensificazione del lavoro a distanza ha generato anche una domanda di relative infrastrutture: i server cloud e le postazioni di lavoro virtuali, già disponibili nel 9,5 per cento delle Mpi, dopo l'emergenza riguardano il 26,0 per cento (+16,5 punti), mentre le apparecchiature informatiche fornite ai dipendenti, azione intrapresa dal 10,0 per cento delle Mpi prima dell'emergenza, sono state oggetto di investimento per un ulteriore 17,3 per cento, portando la quota al 27,3 per cento. Anche per le applicazioni software più specialistiche per la gestione condivisa di progetti, utilizzate in precedenza da una quota limitata (5,7 per cento) di Mpi, risulta triplicata la loro diffusione, che arriva al 18,2 per cento (+12,5 punti percentuali). (segue) (Rsc)