Sardegna: Confartigianato, contro Covid 62 per cento di attività produttive ha puntato su nuove tecnologie (5)

- Per le imprese più piccole l'adozione dello smart-working è stato un fattore essenziale per incentivare l'acquisizione di tecnologie di comunicazione digitali: le micro imprese (3-9 addetti) orientate allo smart-working, che prima della crisi avevano adottato tecnologie di comunicazione digitale nel 28,7 per cento dei casi, hanno raggiunto il 76% a seguito degli investimenti indotti dall'emergenza. E' anche raddoppiata la quota di imprese attive nell'e-commerce ed è salita quella relativa alle vendite tramite comunicazioni dirette. Le vendite il proprio sito web, già presente nel 9 per cento delle Mpi prima dell'emergenza, sono utilizzate dal 17,2 per cento delle Mpi (+8,2 punti percentuali tra miglioramenti e nuova introduzione entro il prossimo anno). Prossima al raddoppio anche la quota di Mpi attive nella vendita mediante comunicazioni dirette (es. e-mail, moduli online, Facebook, Instagram, ecc.) che salgono dal 15,6 per cento pre-emergenza, al 27,8 per cento (+12,2 punti, sempre includendo le unità che hanno adottato miglioramenti, hanno introdotto lo strumento o lo implementano nei processi aziendali il prossimo anno). (segue) (Rsc)