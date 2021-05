Campania: Cammarano, borghi Covid free (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'ultimo rapporto elaborato dalla Fondazione Univerde scrive - Cammarano - emerge che per il 74 per cento degli italiani il turismo sostenibile è oggi quello più sicuro, sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente sia per l'aspetto sanitario, data possibilità di vivere ampi spazi all'aperto. Questo è il momento di creare prodotti turistici regionali all'altezza della sfida che ci attende nei prossimi anni che altre regioni italiane che hanno già iniziato a progettare. Parchi naturali, cicloturismo, borghi rurali, agriturismo, trekking, questa sarà la nuova domanda turistica da ora in avanti". (Ren)