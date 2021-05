Salerno: liberati cardellini illecitamente detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Cava de’ Tirreni, nell’ambito di servizi di controllo caccia e tutela della fauna selvatica, con l’ausilio di guardie volontarie appartenenti al Wwf Italia nucleo provinciale di Salerno, hanno scoperto in agro del Comune di Angri, una detenzione illecita di avifauna. I militari hanno deferito a piede libero alla competente Autorità giudiziaria i responsabili del reato di illecita detenzione di fauna protetta. Giunti in località Pozzillo i militari a seguito di accurate ricerche, hanno rinvenuto otto esemplari di cardellino (Cardelius carduelis) e due quaglie detenuti in gabbie; alcuni in un fondo agricolo privato di pertinenza di una abitazione ed altri detenuti in un’altra abitazione. Verificate le condizioni di vitalità degli esemplari illecitamente detenuti e constatato il buono stato di salute, i militari e le guardie volontarie del Wwf, hanno provveduto alla liberazione di tutti gli uccelli in un luogo idoneo alla località Chianiello di Angri in area che ricade all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari. Gli esemplari, non appena restituiti al loro habitat, hanno rapidamente spiccato il volo. (Ren)