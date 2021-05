© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Cassa integrazione per la Treofan di Terni, finalmente sarà firmato il decreto: è un’ottima notizia - continua il senatore - ma la Lega non si ferma qui e continuerà a impegnarsi per qualsiasi soluzione positiva nell’interesse dei lavoratori e della città". (Rin)