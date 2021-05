Sardegna: 14 "bandiere blu" assegnate alle spiagge dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14 le "bandiere blu" assegnate anche quest'anno alla Sardegna dalla giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo. Invariate anche le località, con la sola eccezione di Aglientu che esce dal lotto delle località sostituita da Teulada. Fra i fattori presi in considerazione, le spiagge e l'acqua pulita, le strutture alberghiere, i servizi d'utilità pubblica sanitaria, le informazioni turistiche, la segnaletica aggiornata e l'educazione ambientale. Il vessillo blu sventolerà a Quartu, Sant'Antioco, Barisardo, Tortolì, Torregrande, Badesi, Aglientu, Palau, Castelsardo, La Maddalena, Santa Teresa Gallura, Trinità D'Agultu e Vignola. Riconoscimenti anche per i porti turistici di Cala Gavetta (La Maddalena), porto turistico comunale di Palau, porto di Santa Teresa Gallura, marina dell'Orso di Poltu Quatu (Arzachena), porto Cervo Marina (Arzachena), marina di Porto Rotondo (Olbia), marina di Portisco (Olbia), porto Turistico di Castelsardo. E poi, nel nuorese, marina di Baunei e Santa Maria Navarrese. Nel cagliaritano bandiera blu a marina di Capitana (Quartu). I riconoscimenti assegnati "dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale". (Rsc)