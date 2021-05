Imprese: Pavanelli (M5s) su Treofan, decreto con Cig solo grazie a tenacia Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto firmato al ministero del Lavoro che riguarda la Treofan di Terni "è il coronamento del tenace lavoro avviato col precedente governo al Mise da Alessandra Todde". Lo sottolinea in una nota Emma Pavanelli, senatrice del M5s. "Una vertenza complicatissima, quella del sito produttivo umbro: il 18 maggio - ricorda Pavanelli - è stato convocato un nuovo tavolo all'interno del quale si cominceranno a gettare le basi per nuove prospettive industriali. Intanto per i lavoratori ci sarà la certezza di 12 mesi di ammortizzatori sociali, risultato tutt'altro che scontato solo qualche settimana fa. Come M5s continuiamo a lavorare a sostenere il lavoro della viceministra al Mise per individuare tutte le soluzioni migliori per lo sbocco di questa crisi", conclude. (Com)