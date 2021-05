Calcio: De Luca, Salernitana in A, giornata indimenticabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno. Va reso merito alla società, alla squadra, all'allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l'avventura vincente della squadra. Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande responsabilità". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la promozione della Salernitana in serie A. "Facciamo in modo che questa giornata sia indimenticabile - prosegue - anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio". (Ren)