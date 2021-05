Napoli: assessori Felaco e Menna, nuova delibera a tutela di animali e verde pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad una convenzione con il settore di patologia aviare del dipartimento di Medicina veterinaria del quale è responsabile Alessandro Fioretti e con il Centro recupero animali selvatici nel quale è coinvolta anche dell'Asl Napoli 1 la cui responsabilità è affidata a Marina Pompameo, si realizzeranno attività di tutela dei nidiacei attraverso le attività che vedranno coinvolti quotidianamente a fianco al personale del Comune di Napoli Adriano Minichino e Ilaria Bongiorno". Così gli assessori del Comune di Napoli, Felaco e Menna, annunciano l'approvazione della delibera da parte della giunta comunale. "In questo modo - spiegano - le azioni dei potatori saranno guidate da esperti per fare in modo che non avvengano danni ai nidiacei eventualmente presenti sugli alberi. Una conferma dell'attenzione all'ecosistema urbano da tutelare". (Ren)