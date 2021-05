Abruzzo: ricostruzione, Marsilio incontra Presenti, nuovo responsabile Struttura di missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi a L'Aquila, Carlo Presenti, nuovo responsabile della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. All'incontro erano presenti il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e i primi cittadini coordinatori delle aree omogenee. "Un incontro importante per cercare di riprendere il lavoro senza soluzione di continuità - ha detto il presidente Marsilio - spesso quando c'è un cambio di responsabilità dentro un ufficio si passano mesi a studiare le carte e a permettere al nuovo capo della struttura di assumere iniziative e di comprendere quale è la dimensione del problema che ha di fronte. Negli ultimi anni è già successo un paio di volte che c'è stato un cambio al vertice della Struttura di missione, l'ultima con l'ingegner Curcio tornato alla Protezione civile. Noi ci siamo premurati di incontrarci per velocizzare quanto prima questa presa di possesso dei temi, individuando una serie di priorità e di questioni. Speriamo quanto prima di avere un rapporto proficuo e fluido con il nuovo capo e andare avanti nella Struttura di missione sisma 6 aprile 2009 con la ricostruzione". (Gru)