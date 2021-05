Infrastrutture: Fiorini (Lega), aprire cantieri Campogalliano-Sassuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive di Montecitorio, sottolinea che "il più importante distretto della ceramica italiano - quello di Sassuolo - è ancora orfano del raccordo autostradale necessario per convogliare il traffico pesante fino al casello di Campogalliano. Lo chiediamo da sempre. Dopo più di vent'anni - prosegue Fiorini - siamo ancora ai blocchi di partenza. Ci sono stati due ministri del Pd alle Infrastrutture, emiliani. Tante belle promesse, risultati zero. Delle due l'una: incompetenza o mancanza di volontà. Ora basta. Per la Lega - continua la deputata - occorre aprire i cantieri una volta per tutte. Ricordiamo che le autorizzazioni ci sono tutte, così come l'intesa Stato-Regioni e il via-libera del Cipe", e soprattutto "che sul piatto ci sono 53 miliardi da spendere entro il 2026 per le infrastrutture del nostro Paese: compresa quest'opera strategica e fondamentale per la nostra economia, le nostre imprese e soprattutto per l'occupazione. Se le opere non si concludono, le risorse messe a disposizione dell'Italia non utilizzate - con l'effettiva messa a terra dei cantieri - vanno restituite a Bruxelles. In altre parole, vorrebbe dire gettare alle ortiche un'occasione d'oro e irripetibile, ma soprattutto l'opportunità di rendere competitivi i nostri distretti produttivi e il nostro Paese", conclude.(Com)