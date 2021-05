Napoli: Pittella (Pd), città avrebbe bisogno di una personalità come Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gaetano Manfredi riesce a un tempo a brillare su tre terreni, quello scientifico nella tecnica delle costruzioni di cui è luminare, quello di governo, avendo dimostrato da Rettore, presidente dei Rettori italiani e Ministro, attitudine alla decisione e non alla comunicazione vuota, quello della caratura umana, da autentico gentiluomo, uso all'ascolto. Esattamente quello di cui avrebbe bisogno una grande capitale come Napoli, serietà, standing internazionale, fatica del lavoro, zero proclami, zero populismi. L'opportunità Manfredi potrebbe e dovrebbe tuttavia cogliersi solo se Napoli torna centrale come questione nazionale. Solo una legge nazionale che ridà fiato e prospettiva alla città può consentire a un nuovo corso di buon governo a Napoli di avere la forza necessaria per affermarsi". Lo dichiara il sen. Gianni Pittella, capogruppo Pd in commissione Finanze. (Ren)