Vaccino: Sardegna, dal 14 maggio campagna over 50 con prenotazioni su piattaforma Poste italiane

- Da venerdì 14 maggio la campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna aprirà ai cittadini over 50 con il passaggio al sistema di prenotazione di Poste italiane, finora operativo solo per la raccolta dei dati e il tracciamento delle dosi somministrate nell'hub vaccinale della Fiera di Cagliari, scelto come centro pilota per la fase di test. Rispetto alle indicazioni della struttura commissariale, l'avvio differito per le adesioni dei cittadini over 50 alla campagna di vaccinazione si è reso necessario per ultimare i passaggi tecnici indispensabili alla migrazione del sistema di prenotazione dalla piattaforma regionale a quella di Poste italiane. Da questa settimana, compatibilmente con la disponibilità delle scorte, le prenotazioni del vaccino saranno quindi disponibili sul sistema della Poste per tutte le categorie attualmente coinvolte nella campagna di vaccinazione, come previsto dal piano nazionale. (Rsc)