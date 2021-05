Covid: De Poli (Udc), negozi e attività a rischio sfratti, governo favorisca rinegoziazione contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, "sulla questione spinosa degli sfratti, nel decreto Sostegni, approvato la scorsa settimana in Senato, è stato compiuto qualche importante passo in avanti, ma non basta. A Padova, come sottolinea oggi il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, ci sono 2.000 negozi a rischio sfratto". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "bisogna intervenire al più presto: il governo inserisca nel prossimo decreto legge Sostegni bis una disposizione che consenta di prorogare gli sfratti - già esecutivi nel periodo pre-pandemia, oggi 'congelati' fino al 30 giugno - sostenendo coloro che non riescono, concretamente, a pagare l'affitto per le difficoltà economiche legate alla crisi". Secondo De Poli, "bisogna individuare una soluzione normativa che favorisca la rinegoziazione del canone tra le parti con un meccanismo che tuteli anche i proprietari ma, al tempo, è essenziale intervenire per evitare che questa problematica abbia una ripercussione deleteria sulle attività che sono già in estrema difficoltà a causa della crisi scatenata dal Covid".(Com)