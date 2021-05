Migranti: Palazzotto (Leu), eterna emergenza Lampedusa è indegna di Paese civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia "dell'eterna emergenza a Lampedusa è indegna di un Paese civile. Leggo di donne, uomini e bambini ammassati in condizioni igieniche inaccettabili in mezzo alla spazzatura accumulata da ore, con bagni ridotti malissimo. Da vent'anni gli stessi drammatici problemi, usati sempre pretestuosamente, che nessuno di fatto risolve abbandonando Lampedusa e le persone che abitano l'isola a se stesse. Sono convinto che il ministero dell'Interno di un Paese come l'Italia può facilmente trasferire tutte le persone arrivate sull'isola sulla terra ferma in poche ore risparmiandoci l'ennesima pagina di cui vergognarci". Lo scrive in una nota il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto. (Com)