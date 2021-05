Amministrative: Laforgia (Leu), alleanza Pd-M5s e Leu ovunque sia possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria un'alleanza tra Pd-M5s e Leu "ovunque sia possibile" alle prossime amministrative. E' l'opinione del senatore di Leu Francesco Laforgia. "Anche se ci sono innegabili difficoltà, in città come Roma dove l’esperienza di questi cinque anni ha lasciato strascichi che influenzano inevitabilmente le dinamiche elettorali, dobbiamo impedire che queste indeboliscano l’asse ormai consolidato a livello parlamentare tra Pd-M5s e Leu e fare in modo di tentare quell’alleanza, ovunque sia possibile, alle prossime amministrative. E’ un investimento sul futuro del Paese, quello che dobbiamo fare, non una semplice tornata elettorale", sottolinea. (Com)