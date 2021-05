Sardegna: Fiamme gialle sequestrano complesso turistico di Olbia, arrestati padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arresti domiciliari per gli imprenditori Gavino e Fabio Docche, padre e figlio, fondatori della Real Effegì, la società che fino allo scorso 31 dicembre aveva gestito il "Geovillage", il mega complesso turistico, alberghiero e sportivo alle porte di Olbia che è stato sequestrato. Lo ha disposto un'ordinanza del gip di Tempio, a cui ha dato esecuzione il gruppo di Olbia del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari. "Bad village", questo il nome dell'operazione delle Fiamme gialle. Nei guai sono finiti anche un pubblico ufficiale e un professionista romano. Le accuse a carico dei Docche sono di turbativa d'asta. Come evidenziato dalle indagini coordinate dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso e condotte dalla Guardia di finanza di Olbia con la partecipazione diretta del comandante Carlo Lazzari, ci sarebbero stati accordi e collusioni finalizzati a turbare l'asta fallimentare per consentire agli ex proprietari di rientrare in possesso del compendio sebbene lo scorso aprile il tribunale fallimentare avesse dichiarato fallita la Real Effegì. (segue) (Rsc)