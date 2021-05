Covid: Caldoro, funziona cabina regia nazionale ma servono più vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fiducioso, fra mille difficoltà sta funzionando la macchina nazionale. Più di quella delle Regioni, servono solo più vaccini". Cosi a Tele Vomero, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, commento le azioni messe in campo sulla pandemia. "Mi sembra - aggiunge - che la guida nazionale con il governo Draghi stia funzionando. La vera scommessa è che dobbiamo fare più vaccini per poter riaprire in sicurezza. Devono riprendere le attività commerciali, tutte, e bisogna rivedere il coprifuoco alle 22, va superato". (Ren)