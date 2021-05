Sud: dipartimento Funzione pubblica su corso-concorso Ripam Campania, "stop ricostruzioni errate, prova finale indispensabile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione Ripam, riunita lo scorso 28 aprile - conclude la nota - ha accolto la proposta operativa del Formez per lo svolgimento nell'ultima settimana di giugno della prova concorsuale necessaria per concludere il corso-concorso e formare le graduatorie per consentire ai vincitori l'assunzione nella Pubblica amministrazione. Secondo quanto stabilito dal bando, saranno ammessi alla prova i partecipanti al corso per i quali sarà verificata, da parte del Formez, la frequenza minima dell'80 per cento delle ore di formazione. Il Formez metterà a disposizione degli ammessi alla prova finale il necessario materiale didattico relativo agli argomenti affrontati durante il corso. È interesse primario e indiscutibile del dipartimento della Funzione pubblica garantire tempi certi e assicurare alla procedura la massima celerità, la massima trasparenza e la massima serietà, a garanzia dei principi che regolano l'accesso alla Pa. Il faro è l'articolo 97 della Costituzione". (Com)