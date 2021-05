Salerno: tutela dei giovani internauti, siglata intesa tra Polizia, Anm e Giffoni Experience

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso il Tribunale di Salerno, Maria Rosaria Romano, dirigente del compartimento Polizia postale Campania, Pietro Indinimmeo, presidente dell’Associazione nazionale magistrati- distretto di Salerno ed Pietro Rinaldi, presidente dell'Ente autonomo Giffoni Experience, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con il quale hanno confermato l'impegno delle Istituzioni che rappresentano alla realizzazione di iniziative volte alla tutela dei giovani internauti. "Tante le iniziative già realizzate nel corso degli anni, che hanno suggellato la collaborazione tra le Istituzioni - ricorda una nota - la simulazione di un processo penale che attraverso le testimonianze racconta ai giovani le vicissitudini di loro coetanei, i confronti con gli studenti in occasione del safer internet day e con i giurati del Giffoni Film Festival, la presenza del truck del progetto 'Una vita da social' al Giffoni Macedonia. Continua, infatti, l'impegno alla prevenzione dei reati commessi sul web che interessano troppo spesso i minori sia come vittime che come autori. Lo scopo principale dunque è quello di istruire i più giovani al corretto utilizzo della rete internet e a trasmettere loro la vicinanza della magistratura e della Polizia di Stato". (segue) (Ren)