Sardegna: giallo a Cagliari, cuoco 42enne trovato morto in casa, non si esclude l'omicidio

- E' mistero sulla morte di un cuoco di 42 anni, Mario Romani, che è stato trovato morto nella sua abitazione di via Cornalias 68 a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. A ritrovare il corpo senza vita dell'uomo, riverso in cucina, è stato il fratello che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri del nucleo investigativo, del Ris, i militari della Compagnia di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e il magistrato di turno, Nicola Giua Marassi. Alcune stanze dell'appartamento, al terzo piano, erano a soqquadro. A quanto si apprende, il corpo dell'uomo non presentava evidenti segni di violenza, nessuna ferita al volto e o ecchimosi. Potrebbe essere morto per un malore e poi caduto a terra all'indietro ma gli investigatori non escludono altre ipotesi, come quella dell'omicidio, anche per via delle stanze dell'appartamento a soqquadro. (Rsc)