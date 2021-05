Abruzzo: 13 "bandiere blu" assegnate ad altrettante località Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la sostenibilità ambientale delle coste abruzzesi. La Fee (Fondazione per l'educazione ambientale), organizzazione internazionale non governativa e no-profit, ha assegnato a 13 località abruzzesi la "bandiera blu" 2021, incrementando il numero di spiagge sostenibili rispetto all'anno scorso. Nel 2020, infatti, sono state 10 le "bandiere blu" che hanno sventolato in Abruzzo; si sono aggiunti in questo esclusivo "circolo della sostenibilità" i comuni di Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro. "Un dato straordinario - è stato il primo commento dell'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario - che conferma la sostenibilità della nostra costa adriatica con punte di alto valore naturalistico e perfettamente preservate. Proprio questo riconoscimento legato all'aumento delle 'bandiere blu' è il miglior viatico per una stagione turistica nella quale il prodotto mare è destinato a recitare un ruolo di primo piano. Ora si apre la sfida di mantenere questo livello alto di sostenibilità". (segue) (Gru)