Abruzzo: 13 "bandiere blu" assegnate ad altrettante località Regione (2)

- Il dato registrato quest'anno, del resto, conferma per l'Abruzzo il trend positivo degli ultimi anni, culminato con le 13 "bandiere blu". L'azione di prevenzione e rispetto delle normative nazionali e europee in materia di depurazione delle acque sono alla base della performance abruzzese, ma dal punto di vista turistico ora il dato va declinato sull'offerta. "Proprio così - aggiunge D'Amario -, è questa la sfida che dobbiamo raccogliere; una parte importante della promozione e del marketing territoriale dovrà tenere conto di questo dato se veramente si vuole dare una svolta all'offerta turistica abruzzese. È una sfida importante che nel 2021 intendiamo giocare fino in fondo". Per il 2021, quindi, le "bandiere blu" d'Abruzzo sono: per la provincia di Chieti, Francavilla al mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo; per la provincia di Teramo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto e Martinsicuro; per la provincia dell'Aquila, Scanno e Villalago; per la provincia di Pescara, la città di Pescara. (Gru)