Imprese: Lega su Treofan, ​bene decreto per cig, ora al lavoro per rilancio azienda

- Ottima notizia la firma del decreto che autorizza la cassa integrazione per la Treofan di Terni, una soluzione certamente positiva che consente di guardare al futuro con maggiore serenità. Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Valeria Alessandrini e Stefano Lucidi. "Adesso - continuano - occorre trovare una via agevole ed il più possibile sburocratizzata che guardi al rilancio e alla reindustrializzazione di quest'azienda storica del territorio ternano. Per ottenere risultati definitivi serve piena collaborazione tra tutte le istituzioni e le forze politiche. La Lega si impegnerà perché si trovi una soluzione positiva nell'interesse dei lavoratori e della città", concludono.(Com)