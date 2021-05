Napoli: istituito dal Comune osservatorio contro la violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Napoli "su impulso del sindaco Luigi de Magistris e dell’assessore comunale alle pari opportunità Francesca Menna" ha voluto "approvare, proprio entro questa data simbolica, una strategica ed importante delibera con l’istituzione dell’Osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne". Menna ha spiegato: “E’ un importante atto strategico con il quale istituiamo un organismo che possa monitorare il fenomeno e individuare azioni di sistema comuni oltre che a lavorare a protocolli condivisi per rendere sempre più incisive le azioni a livello territoriale della tutela e della difesa delle donne vittime di violenza. Una delibera fortemente voluta anche dalle associazioni con le quali sono già previsti incontri, nei prossimi giorni, anche per stabilire insieme i criteri di selezione dei componenti". E dunque: "Vorrei che fosse vissuto come uno spazio di condivisone davvero trasversale, per dimostrare concretamente cosa sia la politica al femminile, per mettere al centro il tema della violenza di genere che riguarda tutte, e che richiede capacità di fare rete e uno sguardo davvero inclusivo. Abbiamo voluto che fossero rappresentate tutte le realtà istituzionali che hanno competenza sul tema insieme alle realtà territoriali". (segue) (Ren)