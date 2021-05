Napoli: Laboccetta (Polo Sud), centrodestra individui candidato con sistema primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Visto che nelle principali città d'Italia, Roma, Milano e Napoli, il centrodestra non ha ancora trovato la quadra non sarebbe il caso di innovare anche nell'area antagonista alle sinistre un nuovo sistema per individuare i candidati a sindaco? Perché non lanciamo le primarie? Una consultazione non limitata ai soli iscritti. Ma a tutti quei cittadini che vorranno partecipare alla consultazione per individuare la migliore figura appunto nelle principali città italiane. Il temporeggiare inseguendo il metodo del manuale Cencelli appartiene ad epoche datate. Oggi il cittadino ha voglia di tornare ad essere protagonista e di far ascoltare la propria voce. I territori non accettano più d'esser considerati colonie. E questa non vuol essere considerata una provocazione. Ma una semplice riflessione ad alta voce". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)