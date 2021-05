Viabilità: Anas, Ss 680 provvisoriamente chiusa al traffico a Pieve al Toppo per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che "la strada statale 680 'San Zeno – Monte San Savino' è provvisoriamente chiusa al traffico a Pieve al Toppo (Ar) in direzione Monte San Savino, a causa di un incidente avvenuto al km 11,200. Nel sinistro, un tamponamento, due persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".(Com)