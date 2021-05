Mafia: M5s, Livatino esempio di coraggio e dedizione allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La beatificazione di Livatino "è un momento storico ma soprattutto richiamo alle coscienze, alla dedizione allo Stato e alla sua democrazia con totale abnegazione". Lo sottolineano in una nota i parlamentari M5s in commissione Antimafia. "Si usano troppi aggettivi per definire Livatino, ma quello che bisogna sottolineare è che era un magistrato senza aggettivi, ovvero rigoroso e attento al suo territorio. Ogni definizione è riduttiva, perché aveva compreso anzitempo la piaga della corruzione, delle false fatturazioni, di enormi giri di denaro che erano frutto non solo di mafia ma anche di amministrazioni infiltrate. Livatino - continuano - aveva compreso perfettamente come mafia e corruzione fossero un tutt'uno, e rimane pioniere nello scardinare i poteri criminali seguendo i flussi di denaro. Un magistrato che con il suo silenzio, che lasciava parlare solo le sue sentenze rimane esempio attualissimo per i giorni complessi e confusi che vive la magistratura. Gli esempi sono tali se poi diventano modelli concreti".(Com)