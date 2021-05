Cultura: Ingv ha contribuito a studio Grotta Guattari su reperti Neanderthal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La datazione delle oscillazioni del livello del mare sulle coste tirreniche costituisce da alcuni anni l'oggetto delle ricerche del team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). I loro studi e le tecniche di geocronologia sviluppate con il laboratorio della Wisconsin University da tempo forniscono informazioni importanti ai gruppi di scienziati che, ciascuno per il proprio settore, indagano sulla frequentazione umana e sulla ricostruzione del quadro paleoecologico dell'Italia peninsulare nel Pleistocene, sottolinea una nota dell'Ingv. Nell'ambito di questi studi, l'Ingv ha contribuito allo studio di Grotta Guattari con indagini geologiche finalizzate a fornire gli elementi per datare la frequentazione della grotta e a ricostruire le variazioni climatiche che hanno caratterizzato il contesto ambientale della presenza dell'Uomo di Neanderthal. "La costa del Circeo, a differenza di quella vicino a Roma", afferma Fabrizio Marra, ricercatore dell'Ingv, "è caratterizzata da scogliere calcaree e da grotte che si affacciano 5-7 metri sopra l'attuale livello del mare. Le grotte che la caratterizzano, come Grotta Guattari, sono famose per aver offerto riparo all'uomo di Neanderthal. Gli studi che stiamo realizzando insieme a tutti gli enti di ricerca coinvolti si sono concentrati proprio in questo sito, dove sul finire degli anni Trenta venne rinvenuto un cranio di Neanderthal perfettamente conservato". (segue) (Com)