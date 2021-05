Covid: Mulè, in due mesi la musica è cambiata, più dosi, più vaccini, meno restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ottima la notizia dell'approvazione da parte della Commissione europea di un contratto da 900 milioni di dosi di Pfizer per il 2021-2023, che fa il paio con le oltre 500 mila somministrazioni di ieri in Italia a conferma della riuscita del piano vaccinale voluto dal governo e coordinato dal generale Figliuolo. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "L'Italia - sottolinea - sta ripartendo e lo dimostrano i fatti: non ci sono Regioni in zona rossa, nei prossimi giorni si allenteranno le maglie delle restrizioni, cresce il numero di dosi e di vaccini somministrati. In soli due mesi la musica è cambiata".(Com)