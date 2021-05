Mafia: Mulè su beatificazione Livatino, giorno importante per la Sicilia e l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un giorno importante per la Sicilia, per l'Italia, per chi quel 21 settembre 1990 si trovava ad Agrigento e dovette vedere e raccontare il brutale assassinio del giudice Rosario Livatino per mano di Cosa nostra. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Oggi la morte fa pace con la vita, oggi il dolore - continua - fa pace con la storia, oggi nella cattedrale di Agrigento 'il piccolo giudice' è proclamato beato, in quanto 'martire in odio alla fede'. Livatino amava ripetere: 'Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili'. Per essere credibili e onorare la vita di questo uomo dalla caratura morale e umana superiore dobbiamo proseguire senza sosta, come Stato e come comunità, nella lotta alla mafia, cancro di una società libera, educata e aperta", conclude. (Com)