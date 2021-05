Campania: Limatola (Claai), nuova fiducia ora crescono gli iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi economica e finanziaria in cui le Pmi sono state gettate dall'emergenza sanitaria da Covid 19 ha generato una ritrovata fiducia nell'associazionismo e nel sostegno che le associazioni datoriali possono fornire, soprattutto in periodi come quello che stiamo ancora vivendo". Lo ha dichiarato il segretario generale della Claai Campania, Alessandro Limatola che ha aggiunto: "I dati annuali pervenuti dall'Inps sulle nuove iscrizioni alla Claai Campania ci danno un quadro assolutamente positivo e ci collocano, ancora una volta, al primo posto tra le associazioni datoriali di categoria, con un totale di 8115 iscritti, pari a circa il 20% in più rispetto all'anno precedente". E ancora: "Questo rappresenta il segnale dall'ottimo lavoro che abbiamo svolto anche e soprattutto nel 2020, quando le aziende si sono affidate a noi per avere assistenza in ambito fiscale e procedurale, per l'accesso alla cassa integrazione o agli incentivi messi a disposizione dal governo centrale e dalla Regione Campania". Limatola ha concluso dicendo: "Il nostro lavoro di ricerca, formazione e assistenza, anche finanziaria non si è mai fermato e continuerà con forza e determinazione e con la convinzione che il tessuto economico della Campania, fatto di tantissime piccole imprese può, se accuratamente sostenuto, rilanciare il tessuto produttivo e l'economia della nostra regione".(Ren)