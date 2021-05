Campania: Mazzacane (Fapi), scandalosa attesa di un anno per visite invalidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I distretti Asl di Napoli hanno bisogno di essere potenziati per le chiamate a visita ambulatoriale . È scandaloso che allo stato si stia procedendo a sottoporre a visita medico collegiale gli istanti, per la verifica dei requisiti di invalidità, del periodo gennaio 2020. Ci sono cittadini che anche non essendo affetti da patologie oncologiche hanno necessità di essere sottoposti a visita per ricevere i benefici previsti dalla previdenza in quanto affetti da diverse patologie". Lo ha dichiarato in una nota il presidente provinciale della Fapi Napoli, Antonio Mazzacane che ha aggiunto: "Chiediamo alla direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania di intervenire al fine di verificare le possibili iniziative da mettere in campo per poter velocizzare l'iter di definizione delle istanze inoltrate a mezzo della piattaforma Inps". Infine l'esponente Fapi ha concluso: "E' anche questa la prova evidente che la tanto decantata sanità modello della regione Campania esiste solo nella convinzione del governatore De Luca. Urge intervenire al più presto, non si può continuare a riversare l'inefficienza del sistema sanitario regionale sui cittadini, in particolare quelli più fragili". (Ren)