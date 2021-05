Cultura: Arec, lunedì consegna targhe a vincitori Premio Campania Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la sala Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale di Napoli, lunedì 10 maggio 2021 alle ore 11 l’Arec Campania, Associazione ex consiglieri Regione Campania e l’Istituto di Cultura Sossietta Scialla, consegneranno targhe agli studenti vincitori e ai rispettivi Istituti per il concorso Premio Campania Europa 2021- XVII^edizione-Premio speciale “Sossietta Scialla “ 2021 - II^ edizione. Alla premiazione interverranno: il presidente del Consiglio regionale on. Gennaro Oliviero, la vicepresidente on. Loredana Raia, i componenti del Consiglio direttivo dell’Arec con il presidente prof. Vincenzo Cappello, il presidente della Commissione avv. Carmine Iodice, e per l’Istituto di Cultura “Sossietta Scialla” il prof. Giuseppe Scialla che consegnerà sei premi speciali “Sossietta Scialla” agli istituti delle cinque province e della città di Napoli risultati vincitori in ragione del maggior punteggio ottenuto dal proprio alunno, con una Cornucopia in argento.(Ren)