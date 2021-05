Covid: conclusa visita commissario straordinario Figliuolo in Molise e Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la visita di due giorni in Molise e in Abruzzo svolta dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, insieme al capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Mercoledì pomeriggio la tappa in Molise, dove il commissario ha incontrato il presidente della Regione Donato Toma e i Prefetti nel capoluogo, prima di trasferirsi alla Cittadella dell'Economia di Campobasso, dove è operativo un hub vaccinale con la capacità di 400 somministrazioni al giorno. Nel comunicare l'andamento in crescita della campagna vaccinale a livello nazionale - prosegue la nota - che nell'arco della giornata di ieri ha fatto registrare oltre 500 mila somministrazioni e ha superato 22.600.000 somministrazioni dall'inizio della campagna, il generale Figliuolo ha manifestato il proprio apprezzamento per i risultati registrati in Molise, in linea con il target di 2.500 vaccinazioni giornaliere e in aderenza con la priorità riservata alle persone over 80 e quelle fragili. Il commissario ha anche evidenziato l'importante contributo fornito dalla Difesa, che ha inviato nella Regione cinque ufficiali medici e tre team sanitari mobili. Oggi la visita è proseguita in Abruzzo, con l'incontro in mattinata a Pescara con il presidente della Regione Marco Marsilio e i Prefetti. A seguire la visita all'hub vaccinale di Pescara Fiere, dotato di 24 linee di somministrazione. (segue) (Com)