Covid: conclusa visita commissario straordinario Figliuolo in Molise e Abruzzo (2)

- Nel commentare positivamente i risultati raggiunti a livello regionale, con circa 13 mila somministrazioni al giorno e una particolare attenzione ai fragili - continua la nota - il commissario ha annunciato che prossimamente opereranno altri tre presidi sanitari mobili della Difesa che si aggiungeranno ai due già operativi, integrando così i team della Regione dedicati alla vaccinazione delle persone anziane e fragili nelle aree remote, dove potranno essere convenientemente adoperati i vaccini monodose. Il generale Figliuolo ha sottolineato che "tale tipologia di intervento rientra nel senso delle direttiva emanata lo scorso 5 maggio, che non è rivolta solo alle isole minori, ma a tutti quei cittadini che vivono in condizioni di isolamento geografico e di lontananza dai presidi sanitari". Il commissario ha poi rimarcato il ruolo positivo che possono giocare nella campagna vaccinale i medici di medicina generale, coi quali la regione Abruzzo ha appena concluso un accordo. Nel pomeriggio si è tenuta la tappa conclusiva, che ha interessato L'Aquila con la visita all'hub vaccinale di San Vittorino e il passaggio alla Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, dove il generale ha salutato il comandante, il personale e lo schieramento degli allievi dell'istituto di formazione. (segue) (Com)