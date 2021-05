Covid: Gelmini, via libera a visite in Rsa importante passo verso ritorno graduale alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, commentando in una nota la nuova ordinanza del ministero della Salute sottolinea che "finalmente superiamo anche il lockdown degli affetti. Adesso - continua - ci sono le condizioni affinché si possa consentire ai degenti vaccinati delle Rsa di ricevere visite, tanto più che in quelle strutture il personale sanitario è tutto già immunizzato. Con l’ordinanza del ministero della Salute e con i protocolli definiti dal Comitato tecnico scientifico e dalle Regioni i nostri anziani saranno presto meno soli. Un altro importante passo verso un ritorno graduale alla normalità”, conclude Gelmini.(Com)